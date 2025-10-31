Manovra | Boccia ' solo rinunce e condoni Italia ferma ma governo sceglie di galleggiare'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Il Governo ha sceglie la stagnazione e si galleggiare. La quarta manovra Meloni vale più o meno 18 miliardi, la più bassa dell'ultimo decennio: numeri che non reggono l'urto di un'economia ferma. Il PIL 2025 viaggia verso lo 0,5% (contro l'1% promesso), la produzione industriale nei primi sette mesi è -0,8% sul 2024, le ore di cassa integrazione rischiano i 600 milioni a fine anno. Senza Pnrr saremmo in recessione. Nel frattempo la pressione fiscale resta al 42,8% e i salari reali non hanno recuperato l'erosione 2022-23". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenuto a Rovigo ad un incontro con le parti sociali, con la deputata Nadia Romeo, per una iniziativa elettorale dem a sostegno di Giovanni Manildo candidato del centrosinistra a Presidente della regione Veneto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Boccia, 'solo rinunce e condoni, Italia ferma ma governo sceglie di galleggiare'

Contenuti che potrebbero interessarti

“Non c’è un investimento pubblico in questa manovra al di fuori del PNRR” questa la sintesi di come non vengono spesi i nostri soldi. Grazie a Francesco Boccia che in parole chiare e semplici sta spiegando la manovra di bilancio - facebook.com Vai su Facebook

La Corte dei conti boccia il Ponte, l'ira di Meloni. Salvini: "Andiamo avanti" e rilancia sulla manovra. Di @RuggieroMontene - X Vai su X

Manovra: Boccia, 'solo rinunce e condoni, Italia ferma ma governo sceglie di galleggiare' - La quarta manovra Meloni vale più o meno 18 miliardi, la più ... Si legge su iltempo.it

Manovra: Baldino (M5s), 'non è per ceto medio, servono aiuti a famiglie e imprese non condoni' - "Parlare di una manovra per il ceto medio con appena 18 miliardi è difficile: è la più povera degli ultimi undici anni. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Manovra: Boccia, 'fatta per sopravvivere, mero equilibrismo tra divisioni maggioranza' - "I dati sull’andamento dell’economia italiana, hanno registrato per il secondo trimestre del corrente anno un calo del prodotto interno lordo di 0,1 punti percentuali. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it