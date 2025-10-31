Manovra | Boccia ' solo rinunce e condoni Italia ferma ma governo sceglie di galleggiare'
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Il Governo ha sceglie la stagnazione e si galleggiare. La quarta manovra Meloni vale più o meno 18 miliardi, la più bassa dell'ultimo decennio: numeri che non reggono l'urto di un'economia ferma. Il PIL 2025 viaggia verso lo 0,5% (contro l'1% promesso), la produzione industriale nei primi sette mesi è -0,8% sul 2024, le ore di cassa integrazione rischiano i 600 milioni a fine anno. Senza Pnrr saremmo in recessione. Nel frattempo la pressione fiscale resta al 42,8% e i salari reali non hanno recuperato l'erosione 2022-23". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenuto a Rovigo ad un incontro con le parti sociali, con la deputata Nadia Romeo, per una iniziativa elettorale dem a sostegno di Giovanni Manildo candidato del centrosinistra a Presidente della regione Veneto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
