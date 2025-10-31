Manifesto elettorale nell' ospedale di Agropoli Vietri FdI | Legge violata interrogazione a Piantedosi

Salernotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifesti elettorali all'interno dell'ospedale di Agropoli. Le foto stanno girando sui social. A sollevare la questione è il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d'Italia a Salerno, che, in una nota, annuncia la presentazione di una interrogazione parlamentare al Ministro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

