Manifesti elettorali selvaggi il candidato presidente Campanile scrive al prefetto

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifesti selvaggi. E' questa la denuncia del candidato presidente della Regione Campania, Nicola Campanile (Per), che scrive al Prefetto di Caserta invocando il rispetto della legge in materia di propaganda. “A 30 giorni dalle prossime elezioni, la normativa vigente stabilisce che la pubblicità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

manifesti elettorali selvaggi candidatoPd Puglia, 'manifesti provano che disturbiamo poteri forti' - "Questi manifesti sono la prova evidente che la nostra presenza sta dando fastidio a poteri che sono consolidati sul territorio, quegli stessi poteri che vogliamo scardinare. Come scrive ansa.it

manifesti elettorali selvaggi candidato«Il Pd BAT svende il nostro territorio candidando i baresi», a Barletta manifesti abusivi contro De Santis - «Sono la prova evidente che la nostra presenza sta dando fastidio a poteri che sono consolidati sul territorio, quegli stessi poteri che vogliamo scardinare» ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

manifesti elettorali selvaggi candidatoImbarazzo per Fico, nei manifesti un indagato per voto di scambio - Il candidato Scarpitti ha tappezzato Napoli con le sue foto insieme a De Micco, sotto processo ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manifesti Elettorali Selvaggi Candidato