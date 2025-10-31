Manifesti elettorali selvaggi il candidato presidente Campanile scrive al prefetto

Manifesti selvaggi. E' questa la denuncia del candidato presidente della Regione Campania, Nicola Campanile (Per), che scrive al Prefetto di Caserta invocando il rispetto della legge in materia di propaganda. “A 30 giorni dalle prossime elezioni, la normativa vigente stabilisce che la pubblicità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

Meloni e Salvini affondano con il Ponte sullo Stretto. La Corte dei conti ha smascherato la più grande illusione del governo e certificato che il progetto non aveva basi giuridiche e finanziarie. Il Ponte non esiste, se non nei manifesti elettorali e nei talk show. È il - facebook.com Vai su Facebook

#Tridico? Peggio di #Ricci... Tra errori in geografia e manifesti elettorali sgrammaticati l’aspirante governatore #M5s non ne ha azzeccata una. E #Conte prova a difenderlo: "La politica non è cabaret..." - X Vai su X

Pd Puglia, 'manifesti provano che disturbiamo poteri forti' - "Questi manifesti sono la prova evidente che la nostra presenza sta dando fastidio a poteri che sono consolidati sul territorio, quegli stessi poteri che vogliamo scardinare. Come scrive ansa.it

«Il Pd BAT svende il nostro territorio candidando i baresi», a Barletta manifesti abusivi contro De Santis - «Sono la prova evidente che la nostra presenza sta dando fastidio a poteri che sono consolidati sul territorio, quegli stessi poteri che vogliamo scardinare» ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Imbarazzo per Fico, nei manifesti un indagato per voto di scambio - Il candidato Scarpitti ha tappezzato Napoli con le sue foto insieme a De Micco, sotto processo ... Come scrive msn.com