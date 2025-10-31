Tempo di lettura: < 1 minuto “Porta Capuana ha vissuto un periodo difficile. Un territorio ferito, dove la paura ha spesso superato la fiducia. In questi mesi abbiamo lavorato insieme alla Municipalità, alle Forze dell’Ordine, alla Prefettura e ai commercianti della zona per riportare sicurezza, decoro e inclusione sociale. Un lavoro costante, fatto di coordinamento, ascolto e interventi mirati. Oggi si vedono i primi segnali di cambiamento: più luce, più attenzione, più collaborazione tra istituzioni e cittadini. Ma c’è ancora molto da fare. La guardia resta alta, perché tutta l’area vicina alla Stazione Centrale merita un impegno quotidiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manfredi: “Primi segnali di cambiamento per Porta Capuana”