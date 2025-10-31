Manelli non paga gli stipendi da mesi | da Genova e Palermo le ombre sul cantiere del Tram

La T2 è l'opera pubblica più importante del mandato Castelletti, la seconda linea del tram che nei prossimi anni dovrebbe collegare Pendolina alla Fiera attraversando il cuore della città. Una grande scommessa da oltre 320 milioni di euro, pensata per cambiare la mobilità di Brescia e ridisegnare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

manelli paga stipendi mesi"Manelli non paga gli stipendi da mesi": da Genova e Palermo le ombre sul cantiere del Tram - Tra le interrogazioni del Consiglio comunale di ottobre entra il la preoccupazione per i problemi degli altri cantieri seguiti dalla ditta. Secondo bresciatoday.it

manelli paga stipendi mesiMetro Brin, Fillea Cgil denuncia: “La Manelli non paga gli stipendi. Situazione vergognosa, intervenga il Comune” - Anche gli operai impegnati sul lotto di Corvetto, sempre alle dipendenze di Manelli, non percepiscono le retribuzioni pur continuando a lavorare ... Da telenord.it

Cantiere metropolitana, Fillea: "La ditta Manelli non paga gli stipendi e trasferisce i lavoratori" - Continuano i problemi per i lavoratori della ditta Manelli, che ha in appalto il cantiere della metropolitana a Brin. Secondo genovatoday.it

