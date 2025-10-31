Il simbolo sulle etichette dei vini Mandrarossa non è una stella, e nemmeno una girandola. È una palma, anzi una palma nana – o palma di San Pietro – molto diffusa nell’area mediterranea in generale e nella zona di Menfi, Agrigento, in particolare. Una scelta niente affatto casuale: l’investimento, anche d’immagine,di Cantine Settesoli su questo territorio deriva dal fatto che la cooperativa è nata proprio a Menfi, nel 1958, per volontà di 68 viticoltori. "Dobbiamo molto allo spirito imprenditoriale di quei 68 soci – ha commentato Giuseppe Bursi, presidente del consiglio d’amministrazione – perché è grazie alla loro intuizione che nel 2025 Cantine Settesoli può contare su 2000 soci per un totale di 5700 ettari di vigneto coltivati, il 7% dell’intera superficie vitata dell’isola (1000 ettari dei quali coltivati in biologico). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mandrarossa. Etichette di Sicilia e sostenibilità