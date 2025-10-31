Mandorlini | Scudetto? A Conte gira tutto bene ma sarà sfida con l’Inter Non sono d’accordo su una cosa

Inter News 24 Le parole di Andrea Mandorlini, allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Andrea Mandorlini ha parlato a Tuttosport del momento dell’ Inter. LOTTA SCUDETTO – Questa Inter resta la principale candidata alla vittoria dello scudetto insieme al Napoli, a cui sta girando tutto bene a livello di episodi. LA DIFESA DELL’INTER VA SVECCHIATA? – Mica tanto. La via di stagione ha dimostrato che acerbi fa ancora la differenza, pertanto prima di salutarlo a fine stagione ci penserei bene. È ovvio che il reparto vada ringiovanito con elementi di prospettiva da però far crescere al fianco di un totem come Francesco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mandorlini: «Scudetto? A Conte gira tutto bene, ma sarà sfida con l’Inter. Non sono d’accordo su una cosa»

