Mandorlini | Pio Esposito ha le movenze di Toni Ero convinto gli servisse più tempo ma ecco dove deve crescere

Inter News 24 Le parole di Andrea Mandorlini, allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Andrea Mandorlini ha parlato a Tuttosport della crescita di Pio Esposito con l’ Inter. PIO ESPOSITO – Sono stato il primo ad accostare Pio a Toni. Rivedo in lui le stesse movenze di Luca: la capacità con la sua grande mole di proteggere la palla e far salire la squadra, abbinata alla rapidità di sterzare nello stretto per eludere la marcatura degli avversari. PARAGONE CON TONI – Entrambi tecnicamente hanno capacità inimmaginabili in relazione alla loro imponente struttura fisica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mandorlini: «Pio Esposito ha le movenze di Toni. Ero convinto gli servisse più tempo, ma ecco dove deve crescere»

