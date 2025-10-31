Mandorlini | Pio Esposito ha le movenze di Toni Ero convinto gli servisse più tempo ma ecco dove deve crescere

Internews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Andrea Mandorlini, allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Andrea Mandorlini ha parlato a Tuttosport della crescita di Pio Esposito con l’ Inter. PIO ESPOSITO – Sono stato il primo ad accostare Pio a Toni. Rivedo in lui le stesse movenze di Luca: la capacità con la sua grande mole di proteggere la palla e far salire la squadra, abbinata alla rapidità di sterzare nello stretto per eludere la marcatura degli avversari. PARAGONE CON TONI – Entrambi tecnicamente hanno capacità inimmaginabili in relazione alla loro imponente struttura fisica. 🔗 Leggi su Internews24.com

mandorlini pio esposito ha le movenze di toni ero convinto gli servisse pi249 tempo ma ecco dove deve crescere

© Internews24.com - Mandorlini: «Pio Esposito ha le movenze di Toni. Ero convinto gli servisse più tempo, ma ecco dove deve crescere»

Leggi anche questi approfondimenti

mandorlini pio esposito haInter, senti Mandorlini: "Su Acerbi ci penserei bene. Pio Esposito? Ecco chi mi ricorda" - "Questa Inter resta la principale candidata alla vittoria dello scudetto insieme al Napoli, a cui sta girando tutto bene a livello di episodi". Come scrive tuttosport.com

mandorlini pio esposito haMandorlini: “Esposito ha le movenze di Toni! E vi dico di più: io pensavo che Pio…” - Andrea Mandorlini, ex giocatore e allenatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito e del paragone con Luca Toni ... Scrive msn.com

mandorlini pio esposito haMandorlini: "Scudetto, Inter favorita: al Napoli gira tutto bene. Pio come Luca Toni. Difesa da ringiovanire? Io terrei Acerbi, ma..." - "Questa Inter resta la principale candidata alla vittoria dello Scudetto insieme al Napoli, a cui sta girando tutto bene a livello di episodi". msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mandorlini Pio Esposito Ha