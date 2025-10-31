Il Manchester City ospita il Bournemouth nel ruolo dell’inseguitore, con le Cherries che hanno due punti in più nella classifica di Premier League. La sconfitta del Villa Park ha un po’ tagliato le gambe alla squadra di Pep Guardiola che stava cercando di riportarsi cosa che potrebbe ancora fare visto il ritmo lento di tutte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Bournemouth (domenica 02 novembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici