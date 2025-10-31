Manchester City-Bournemouth domenica 02 novembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Manchester City ospita il Bournemouth nel ruolo dell’inseguitore, con le Cherries che hanno due punti in più nella classifica di Premier League. La sconfitta del Villa Park ha un po’ tagliato le gambe alla squadra di Pep Guardiola che stava cercando di riportarsi cosa che potrebbe ancora fare visto il ritmo lento di tutte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
PASSO FALSO CITY, VITTORIA ARSENAL L’Aston Villa vince in casa contro il Manchester City grazie al gol di Matty Cash al 19'. Haaland non riesce a superare il record di Ronaldo e si ferma a 12 partite consecutive a segno. - X Vai su X
Gioie e dolori al Maradona. Il fuoriclasse ex Manchester City è uscito in lacrime dal campo per un guaio fisico subito dopo il penalty calciato e segnato? - facebook.com Vai su Facebook
Il programma del week end, in Premier spicca Chelsea-Tottenham - In vetta c’è l’Arsenal, impegnato sabato alle 16:00 sul campo del Burnley. Si legge su msn.com
Pronostico Swansea-Manchester City: riprendono immediatamente a correre - Manchester City è un match del quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it
Manchester City-Bournemouth 3-1: video, gol e highlights - Nel giorno dell'ultima gara all'Etihad di Kevin De Bruyne come giocatore del Manchester City,la squadra di Guardiola si avvicina alla Champions battendo con un netto 3- Si legge su sport.sky.it