Manchester City-Bournemouth domenica 02 novembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester City ospita il Bournemouth nel ruolo dell’inseguitore, con le Cherries che hanno due punti in più nella classifica di Premier League. La sconfitta del Villa Park ha un po’ tagliato le gambe alla squadra di Pep Guardiola che stava cercando di riportarsi cosa che potrebbe ancora fare visto il ritmo lento di tutte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

manchester city bournemouth domenica 02 novembre 2025 ore 17 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Manchester City-Bournemouth (domenica 02 novembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

manchester city bournemouth domenicaIl programma del week end, in Premier spicca Chelsea-Tottenham - In vetta c’è l’Arsenal, impegnato sabato alle 16:00 sul campo del Burnley. Si legge su msn.com

manchester city bournemouth domenicaPronostico Swansea-Manchester City: riprendono immediatamente a correre - Manchester City è un match del quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it

Manchester City-Bournemouth 3-1: video, gol e highlights - Nel giorno dell'ultima gara all'Etihad di Kevin De Bruyne come giocatore del Manchester City,la squadra di Guardiola si avvicina alla Champions battendo con un netto 3- Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Manchester City Bournemouth Domenica