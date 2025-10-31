Manageritalia Lombardia 80 anni di leadership visione e crescita a supporto del territorio

(Adnkronos) – Manageritalia Lombardia celebra 80 anni di storia, impegno e protagonismo al fianco della crescita economica e sociale di Milano, della Lombardia e dell’Italia. Fondata il 23 giugno 1945, nel cuore della ricostruzione post-bellica, l’associazione ha rappresentato e valorizzato generazioni di dirigenti del terziario, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del Paese essendo da . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

