Maltrattamenti in un asilo di Mantova sospese 7 maestre | Necessario per la tutela dei bimbi

Il Tribunale di Mantova ha interdetto dall'esercizio della professione per un anno e tre mesi sette educatrici di un asilo privato perché accusate di comportamenti "astrattamente riconducibili ad episodi di maltrattamenti". Ecco cosa è emerso dalle indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

MALTRATTAMENTI IN ASILO NIDO DI POTENZA, INTERROGAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI DI OPPOSIZIONE COMUNE DI POTENZA: “AMMINISTRAZIONE TELESCA NON RESTI INERME DI FRONTE A FATTI DI UNA GRAVITÀ INAUDITA” - X Vai su X

Maltrattamenti nell'asilo nido di Potenza, al via gli interrogatori di garanzia per le tre educatrici sospese. Leggi i dettagli: https://www.lanuova.net/maltrattamenti-nellasilo-nido-di-potenza-al-via-gli-interrogatori-di-garanzia-per-le-tre-educatrici-sospese/ - facebook.com Vai su Facebook

Maltrattamenti in un asilo di Mantova, sospese 7 maestre: “Necessario per la tutela dei bimbi” - Il Tribunale di Mantova ha interdetto dall'esercizio della professione per un anno e tre mesi sette educatrici di un asilo privato perché accusate di ... Scrive fanpage.it

Maltrattamenti in asilo nido Mantova, sospese sette maestre - Il Tribunale di Mantova, su richiesta della locale Procura, ha notificato l'interdizione dall'esercizio della professione per la durata di un anno a sette educatrici di un asilo nido privato. Come scrive msn.com

Maltrattamenti, misure interdittive per educatrici in una scuola dell’infanzia privata in città - La Guardia di Finanza di Mantova ha concluso un’articolata attività di polizia giudiziaria, nei confronti di una Scuola dell’Infanzia, privata, del ... Lo riporta vocedimantova.it