Le piogge interesseranno inizialmente il Nord-Est, in particolare il basso Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ma tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio. Le regioni centrali tirreniche e il Sud resteranno ancora coinvolti dal maltempo, con possibili rovesci e temporali sparsi Dopo u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maltempo, temporali e piogge su gran parte d'Italia, allerta arancione in Calabria, gialla in 9 regioni tra cui Sicilia ed Emilia-Romagna