Maltempo sull’Italia rischio di forti temporali
L’ondata di maltempo che ieri ha colpito il nord si sposta oggi al centro sud Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altre letture consigliate
Meteo, apice del maltempo sulla Calabria ionica: allagamenti e disagi a Catanzaro Lido - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo inatteso in #Sicilia: piogge improvvise sull’#Etna e disagi durante l’Ottobrata Zafferanese | FOTO - X Vai su X
Maltempo, ciclone di Halloween. La Protezione Civile: «Rischio di forti temporali» - Maltempo, prossimi giorni complicati in Italia per l'arrivo del mini ciclone di Halloween. Riporta ilmattino.it
Meteo, allerta maltempo per pioggia e nubifragi: le regioni a rischio. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo per pioggia e nubifragi: le regioni a rischio. Si legge su tg24.sky.it
Temporali e forti raffiche di vento, scatta l’allerta maltempo in 8 regioni - Maltempo giovedì 30 ottobre: otto regioni in allerta gialla per temporali, vento e rischio idrogeologico. Da blitzquotidiano.it