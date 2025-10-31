Maltempo su Crotone oltre trenta interventi dei vigili del fuoco | strade allagate a Steccato di Cutro

Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone sono impegnate da questa mattina per fronteggiare i disagi causati dal maltempo che ha colpito gran parte della provincia. Gli interventi, oltre una trentina, hanno riguardato alberi caduti, allagamenti, tombini saltati, recupero di vetture e assistenza a persone in difficoltà per infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. Particolarmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo su Crotone, oltre trenta interventi dei vigili del fuoco: strade allagate a Steccato di Cutro

