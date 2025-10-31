Maltempo mette in ginocchio Sicilia e Calabria | a Palermo decine di automobilisti bloccati in macchina

Il maltempo ha colpito Sicilia e Calabria con piogge torrenziali che hanno bloccato in auto decine di automobilisti a Palermo. In Calabria i vigili del fuoco sono stati costretti a effettuare oltre 30 interventi sul territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

A BOLOGNA E PROVINCIA Maltempo, attivo il Centro Operativo Comunale per allerta arancione. Ricordiamo di mettere in atto i comportamenti previsti dalla Protezione civile. A seguito dell’Allerta 107/2025 emanata da ARPAE e Regione Emilia-Romagna val - facebook.com Vai su Facebook

Attivate le procedure di bonifica per liberare le carreggiate e ripristinare le condizioni di sicurezza. #maltempo #Sicilia - X Vai su X

Maltempo mette in ginocchio Sicilia e Calabria: a Palermo decine di automobilisti bloccati in macchina - Il maltempo ha colpito Sicilia e Calabria con piogge torrenziali che hanno bloccato in auto decine di automobilisti a Palermo ... Segnala fanpage.it

Maltempo in Sicilia orientale, Confagricoltura Catania chiede lo stato di calamità: danni fino all’80% per agrumeti e oliveti - Confagricoltura segnala gravissimi danni ad agrumeti e oliveti tra Catania, Siracusa ed Enna. Riporta corrieretneo.it

Maltempo in Sicilia, automobilisti in panne: impraticabile un tratto dell’autostrada Siracusa-Catania - Il maltempo che si è abbattuto la notte appena trascorsa nel Siracusano ha reso impraticabile l’autostrada Siracusa- Segnala msn.com