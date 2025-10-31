Maltempo mette in ginocchio Sicilia e Calabria | a Palermo decine di automobilisti bloccati in macchina

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha colpito Sicilia e Calabria con piogge torrenziali che hanno bloccato in auto decine di automobilisti a Palermo. In Calabria i vigili del fuoco sono stati costretti a effettuare oltre 30 interventi sul territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

