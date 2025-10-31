Maltempo fiumi in decrescita | Reno sotto osservazione

“Nella giornata di oggi (31 ottobre) la piena di Reno si propagherà nel tratto arginato di valle con livelli al colmo inferiori alle soglie 2. Nella giornata di oggi non si prevedono ulteriori precipitazioni”. Così Arpae e Protezione civile, all'indomani dalla nuova ondata di maltempo che ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

