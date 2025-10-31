Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 1 novembre | le regioni a rischio

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La perturbazione in allontanamento dal Paese farà sentire ancora i suoi effetti residui su alcune zone dell’Italia anche domani 1 novembre. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla su Calabria e Sicilia per rischio temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 novembre: le regioni a rischio - La perturbazione in allontanamento dal Paese farà sentire ancora i suoi effetti residui su alcune zone dell’Italia anche domani 1 novembre ... fanpage.it scrive

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria ... Secondo fanpage.it

maltempo allerta meteo giallaMeteo, allerta gialla per maltempo il 30 ottobre 2025: le regioni e zone a rischio - La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per criticità il 30 ottobre 2025: tutte le zone interessate. Riporta meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Allerta Meteo Gialla