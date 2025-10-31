Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 1 novembre | le regioni a rischio
La perturbazione in allontanamento dal Paese farà sentire ancora i suoi effetti residui su alcune zone dell’Italia anche domani 1 novembre. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla su Calabria e Sicilia per rischio temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
‼ Allerta Meteo, la tempesta di Halloween provoca alluvioni al Sud! E Domenica torna il maltempo al Nord, con tanta neve in arrivo | MAPPE e DETTAGLI - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Le previsioni ⤵️ - X Vai su X
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 novembre: le regioni a rischio - La perturbazione in allontanamento dal Paese farà sentire ancora i suoi effetti residui su alcune zone dell’Italia anche domani 1 novembre ... fanpage.it scrive
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria ... Secondo fanpage.it
Meteo, allerta gialla per maltempo il 30 ottobre 2025: le regioni e zone a rischio - La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per criticità il 30 ottobre 2025: tutte le zone interessate. Riporta meteo.it