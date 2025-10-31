Malpensa la denuncia di un passeggero | Ho fotografato il muso dell’aereo e mi hanno lasciato a terra

Lasciato a terra per avere fotografato il muso dell'aereo con il cellulare. A raccontare quello che definisce "un episodio surreale e inaccettabile" è Claudio Zanon, oncologo torinese attuale direttore scientifico di Motore Sanità, che denuncia di aver subito "un trattamento increscioso" all'aeroporto di Malpensa, dove gli è stato "impedito di partire per Marrakech a bordo di un aereo di EasyJet", che dal canto suo sostiene invece di avere agito per "la sicurezza e il benessere di passeggeri ed equipaggio". Cosa è successo. Lo scorso 28 ottobre Zanon il medico era in partenza da Malpensa con il volo EJU3929 per Marrakech. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, la denuncia di un passeggero: “Ho fotografato il muso dell’aereo e mi hanno lasciato a terra”

