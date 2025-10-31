Malore sul cantiere 60enne trasportato d’urgenza al San Pio

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi in zona Triggio, dove un operaio di 60 anni ha accusato un malore mentre si trovava al lavoro nei pressi di un palazzo interessato da interventi di ammodernamento strutturale. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un'ischemia. È stato soccorso dai colleghi che, vedendolo riverso a terra, hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato d'urgenza all'Ospedale "San Pio" di Benevento per accertamenti. Al momento del soccorso l'operaio era cosciente.

