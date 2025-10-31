Malore sul cantiere 60enne trasportato d’urgenza al San Pio

Anteprima24.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi in zona Triggio, dove un operaio di 60 anni ha accusato un malore mentre si trovava al lavoro nei pressi di un palazzo interessato da interventi di ammodernamento strutturale. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un’ischemia. È stato soccorso dai colleghi che, vedendolo riverso a terra, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale “San Pio” di Benevento per accertamenti. Al momento del soccorso l’operaio era cosciente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

malore sul cantiere 60enne trasportato d8217urgenza al san pio

© Anteprima24.it - Malore sul cantiere, 60enne trasportato d’urgenza al San Pio

Altre letture consigliate

Operaio colto da malore mentre lavora su un'impalcatura: soccorso a 15 metri d'altezza. Paura in un cantiere a Montebelluna VIDEO - Attimi di paura, questa mattina, giovedì 16 ottobre, in un cantiere a Montebelluna, dove un operaio ha avuto un malore mentre stava lavorando su un'impalcatura alta 15 metri. ilgazzettino.it scrive

Malore in campo e match sospeso: d’urgenza in ospedale, il calciatore è vigile - Come informa Cosenza Channel, un calciatore di casa ha accusato un malore, ragion ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Cantiere 60enne Trasportato