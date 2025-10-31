Malore dopo una disinfestazione in casa | moglie muore grave il marito Aperta indagine
Un malore improvviso che per lei è stato fatale mentre lui è grave in ospedale al San Donato. È ciò che è accaduto a una coppia originaria di Monte San Savino e residente ad Alberoro. La donna sarebbe deceduta settimana scorsa, mentre l'uomo avrebbe accusato gli stessi sintomi nella notte tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CRONACA. CADDE DOPO MALORE, MUORE COMMERCIALISTA DI ATENA - facebook.com Vai su Facebook
Malore per Maurizio Sarri dopo #LazioTorino, niente interviste: "Si scusa ma non si sentiva bene, il finale ha influito" - X Vai su X
Viterbo, anziana rapinata in casa accusa un malore e finisce in rianimazione - Una donna di 84 anni è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo a seguito di un malore accusato subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto coperto. Riporta blitzquotidiano.it
Anziana in rianimazione dopo rapina in casa da 100mila euro - Una 84enne viterbese è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo, a seguito di un malore avuto subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto coperto. Secondo ansa.it
Colpito da un malore in casa: soccorso dalla Polizia Locale dei Castelli - Il gesto altruista insieme al tempestivo intervento della Polizia Locale dei ... Da ecovicentino.it