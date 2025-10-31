Mali sotto assedio jihadista Usa e Gb ritirano personale ambasciata

(Adnkronos) – Il Mali è di nuovo sull'orlo del collasso. Alcune zone della capitale Bamako sono ormai paralizzate da settimane a causa dell'assedio economico imposto dal gruppo jihadista Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin (Jnim), affiliato ad al-Qaeda, che ha bloccato le principali rotte utilizzate dai camion cisterna. L'obiettivo è mettere in ginocchio la giunta militare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

