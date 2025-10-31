Malattie sessualmente trasmissibili torna l’emergenza in Italia e in Europa | Casi in in ripresa preoccupa la resistenza ai farmaci
Gonorrea, sifilide e clamidia ma anche vaiolo delle scimmie, infezioni enteriche trasmesse per via oro-anale e la tinea genitalis, nota anche semplicemente come tigna. Le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) sono tornate a essere un’emergenza per la sanità pubblica, sia in Italia sia in generale in Europa, dove si registra una ripresa dei casi. A fare il punto sono gli esperti della Società interdisciplinare per lo studio delle malattie sessualmente trasmissibili (Simast), riuniti a Firenze il 5 e 6 novembre per l’XI Congresso nazionale. Negli ultimi anni – ricorda la Simast – l’andamento epidemiologico mostra aumenti marcati, in particolare per la gonorrea: nel 2023 sono stati notificati nell’area Ue quasi 97mila casi rispetto ai circa 70mila dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
