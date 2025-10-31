Malattie rare Aisla | Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere

(Adnkronos) – Ezio ha 53 anni, è lucano, vive con una tracheotomia e una Peg. La sua vita è segnata dalla sclerosi laterale amiotrofica, una malattia implacabile che non lascia scampo. Eppure, Ezio non si arrende: venerdì 7 novembre sarà in piazza a Potenza, davanti alla sede della Regione Basilicata, per chiedere ciò che dovrebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com