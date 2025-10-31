Malattie rare Aisla | Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere

Periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ezio ha 53 anni, è lucano, vive con una tracheotomia e una Peg. La sua vita è segnata dalla sclerosi laterale amiotrofica, una malattia implacabile che non lascia scampo. Eppure, Ezio non si arrende: venerdì 7 novembre sarà in piazza a Potenza, davanti alla sede della Regione Basilicata, per chiedere ciò che dovrebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

malattie rare aisla basilicataMalattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere" - 'La Regione deve ripristinare subito un sostegno essenziale alla vita' - Scrive adnkronos.com

Malattie rare, Aisla chiude XVIII Giornata Nazionale Sla - Dal messaggio di Papa Leone XIV all’abbraccio simbolico del derby Lazio- Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Malattie rare, Collicelli (Aisla Brescia): "A Carpenedolo struttura ideale per malati Sla" - “Grazie a un'importante donazione oggi, Giornata nazionale Sla, siamo a Carpenedolo all’interno del nucleo residenziale per persone con Sla. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Malattie Rare Aisla Basilicata