Mainz 05-Werder Brema sabato 01 novembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Uscito anzitempo dalla DFB Pokal il Werder Brema è impegnato quest’oggi sul campo del Mainz 05 attualmente terzultimo in Bundesliga. Sconfitti due volte in settimana dallo Stoccarda gli 05er hanno perso 6 gare su 8 in campionato e soprattutto continuano ad avere grossi problemi in difesa. Il tecnico Henriksen per ora resta saldo in panchina, e spera che l’imminente rientro di Caci in difesa possa migliorare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
Mainz 05-Werder Brema (sabato 01 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/JLnklqW #scommesse #pronostici - X Vai su X
8 su 8 del FC Bayern München in questo inizio super di Bundesliga per i bavaresi vs Lipsia 6-0 vs Augsburg 2-3 ? vs Amburgo 5-0 vs Hoffenheim 1-4? vs Werder Brema 4-0 vs Eintracht 0-3 ? vs Borussia Dortmund 2-1 vs Borussia Mönchenglad - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico FSV Mainz 05 vs Werder Brema – 1 Novembre 2025 - La sfida di Bundesliga tra FSV Mainz 05 e Werder Brema, in programma il 1 Novembre 2025 alle 15:30 presso il Mewa Arena, rappresenta un crocevia importante ... Secondo news-sports.it
Bundesliga, Mainz-Brema: streaming gratis e probabili formazioni - Sabato 1° novembre 2025 il Mainz ospita il Werder Brema alla Mewa Arena per la dodicesima giornata di Bundesliga. Da msn.com