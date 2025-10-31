Mainz 05-Werder Brema sabato 01 novembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Uscito anzitempo dalla DFB Pokal il Werder Brema è impegnato quest’oggi sul campo del Mainz 05 attualmente terzultimo in Bundesliga. Sconfitti due volte in settimana dallo Stoccarda gli 05er hanno perso 6 gare su 8 in campionato e soprattutto continuano ad avere grossi problemi in difesa. Il tecnico Henriksen per ora resta saldo in panchina, e spera che l’imminente rientro di Caci in difesa possa migliorare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
