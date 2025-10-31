Magnifica Presenza tra vita e fantasmi | Ferzan Ozpetek Porta a teatro il suo cult
Il regista turco-italiano Ferzan Ozpetek, dopo aver incantato il pubblico con la versione teatrale di Mine Vaganti, ripropone la sua inconfondibile poetica attraverso un nuovo, attesissimo adattamento: "Magnifica Presenza" che approda al Teatro Alfieri di Torino il 13 e 14 dicembre. Lo spettacolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
MAGNIFICA PRESENZA - UNO SPETTACOLO DI FERZAN OZPETEK Venerdì 31 Ottobre 2025 ore 21:00 Sabato 1 Novembre 2025 ore 21:00 Domenica 2 Novembre 2025 ore 18:00 Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro ed online su www.teatrogol - facebook.com Vai su Facebook
