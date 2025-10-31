Magliana inaugurato un nuovo centro diurno per i malati di Alzheimer
Taglio del nastro per il nuovo centro diurno per pazienti affetti dall’Alzheimer. La struttura è stata inaugurata in via della Magliana alla presenza dell’assessora capitolina alle politiche sociali, Barbara Funari, e del presidente del municipio XI Gianluca Lanzi.I centri diurni AlzheimerLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
