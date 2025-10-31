Al direttore - Il referendum sulla separazione delle carriere non va vissuto come un’ordalia ma come occasione di conoscenza, dibattito e democrazia. Anche se i toni di queste ore lasciano presagire il peggio, è necessario creare le condizioni perché il dibattito referendario non sia dominato dall’ideologia e dall’esasperazione degli argomenti di fronte a una riforma che di per sé non segnerà né l’avvento di una rivoluzione liberale e garantista né la fine della democrazia, ma che solleva diversi dubbi che meriterebbero una risposta da parte di chi la sta realizzando proprio all’insegna del garantismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Magi (Più Europa): "La separazione delle carriere è giusta, ma questa riforma non lo è"