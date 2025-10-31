Maggio Musicale Fiorentino Domenica 9 novembre va in scena Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti
Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, Giampaolo Bisanti; la regia dello spettacolo è di Andrea Bernard. In scena Jessica Pratt – al suo debutto nel personaggio – interpreta Lucrezia Borgia; Mirco Palazzi è Alfonso I d'Este; René Barbera è Gennaro, Laura Verrecchia veste i panni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
atro del Maggio Musicale Fiorentino va in scena a partire dal 9 novembre l’opera “Lucrezia Borgia”, di Gaetano Donizetti, un capolavoro del belcanto che manca da anni nella nostra città. L’opera con il libretto di Felice Romani si basa sul dramma teatrale “Luc - facebook.com Vai su Facebook
Al Maggio Musicale Fiorentino torna la Lucrezia Borgia di Donizetti in una inedita versione - L'opera torna in scena dopo quasi mezzo secolo: a vestire i panni della protagonista ci sarà Jessica Pratt. Segnala intoscana.it
Al Maggio la Lucrezia Borgia inedita che vive nel '900 - Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino una ' Lucrezia Borgia inedita, distante dalla rappresentazione classica di donna spietata, con al centro invece il suo rapporto con la maternità. Segnala ansa.it
