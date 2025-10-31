Maggio Musicale Fiorentino Domenica 9 novembre va in scena Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, Giampaolo Bisanti; la regia dello spettacolo è di Andrea Bernard. In scena Jessica Pratt – al suo debutto nel personaggio – interpreta Lucrezia Borgia; Mirco Palazzi è Alfonso I d'Este; René Barbera è Gennaro, Laura Verrecchia veste i panni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maggio musicale fiorentino domenica 9 novembre va in scena lucrezia borgia di gaetano donizetti

© Ilgiornaleditalia.it - Maggio Musicale Fiorentino, Domenica 9 novembre va in scena “Lucrezia Borgia” di Gaetano Donizetti

Scopri altri approfondimenti

maggio musicale fiorentino domenicaAl Maggio Musicale Fiorentino torna la Lucrezia Borgia di Donizetti in una inedita versione - L'opera torna in scena dopo quasi mezzo secolo: a vestire i panni della protagonista ci sarà Jessica Pratt. Segnala intoscana.it

maggio musicale fiorentino domenicaAl Maggio la Lucrezia Borgia inedita che vive nel '900 - Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino una ' Lucrezia Borgia inedita, distante dalla rappresentazione classica di donna spietata, con al centro invece il suo rapporto con la maternità. Segnala ansa.it

Domenica 1 giugno alle ore 20:30, la Caurum Hall – Auditorium Guido d’Arezzo ospita l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Cornelius Meister - Arezzo, 29 maggio 2025 – La Stagione Concertistica Aretina 2025 si conclude con un evento straordinario in occasione della Festa della Repubblica: domenica 1 giugno alle ore 20:30, la Caurum Hall – ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Maggio Musicale Fiorentino Domenica