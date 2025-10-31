Maestro Lanzillotta e la sfida di Verdi | Impossibile non amare Violetta

La trilogia popolare verdiana ha rivoluzionato il mondo della musica europea e consacrato all’immortalità il genio di Busseto. Alla Fondazione Teatri di Piacenza vanno in scena " Rigoletto " (5 novembre alle 20); " Il Trovatore " (stasera e 7 novembre alle 20), " La traviata " (2 e 9 novembre alle 15.30). Un cast d’eccezione che vede fra i protagonisti di ogni opera Francesco Meli, Luca Salsi, Ernesto Petti, Maria Novella Malfatti accompagnati dall’ Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Francesco Lanzillotta che racconta: "Verdi costruisce un nuovo teatro". Maestro, è immerso in tre capolavori del repertorio verdiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maestro Lanzillotta e la sfida di Verdi: "Impossibile non amare Violetta"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Francesco Lanzillotta. . Ancora un estratto dalla trasmissione Il Salotto della Lirica, il mio Mambo di Bernstein al Maggio Musicale Fiorentino, diretto nel 2018. #francescolanzillotta - facebook.com Vai su Facebook

Maestro Lanzillotta e la sfida di Verdi: "Impossibile non amare Violetta" - La trilogia popolare verdiana ha rivoluzionato il mondo della musica europea e consacrato all’immortalità il genio di Busseto. Si legge su ilgiorno.it

Telereggio, il maestro Lanzillotta e la Trilogia di Verdi al Salotto della Lirica - Gli appassionati hanno già preso d’assalto la biglietteria, e non poteva che essere così trattandosi della messa in scena di tre opere tra le più amate dal pubblico di tutto il mondo. Riporta reggionline.com