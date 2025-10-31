Maestra lega bimba a una sedia con la sciarpa | licenziata a quattro giorni dall’assunzione
Una volta li chiamavano metodi di correzioni, ma nel corso del tempo certe severità di maestre e maestri hanno cominciato a essere puniti dalla legge, in alcuni casi anche con l’arresto. Non si tratta del caso che arriva da Napoli, probabilmente perché l’allarme è scattato immediatamente. Una maestra è stata licenziata per aver legato, a una sedia con una sciarpa, una bimba che non voleva star ferma e forse stava facendo dei capricci perché non voleva mangiare. L’educatrice di una scuola d’infanzia paritaria del quartiere Pianura di Napoli ha legato la piccola alla sedia. Non si sa per quanto tempo la bimba sia rimasta così, per fortuna non ha riportato alcuna ferita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Maestra lega una bambina alla sedia con una sciarpa: licenziata dopo quattro giorni dall'assunzione. La denuncia a Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, maestra d’asilo lega bimba alla sedia in mensa: licenziata - X Vai su X
Bimba legata alla sedia con una sciarpa: maestra nei guai - L’educatrice in questione era stata assunta da pochi giorni quando, nella mensa scolastica, ha legato la piccola bimba alla sedia con una sciarpa per farla stare ferma. Scrive ilmediano.com
Lega l'alunno alla sedia per farlo stare fermo: la maestra va a processo. Ma lei si difende: 'Tra noi un ottimo rapporto' - Un’insegnante di Roma è accusata di aver mortificato e vessato in più occasioni un alunno di prima elementare, ma si difende spiegando che l'alunno era "incapace di stare fermo e zitto" ... Lo riporta skuola.net
Orrore a scuola, bimba legata alla sedia dalla maestra - I Carabinieri della stazione di Napoli Pianura e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in una scuola dell’infanzia paritaria del quartiere, dopo la segnalaz ... Riporta ilfattovesuviano.it