Maestra lega bimba a una sedia con la sciarpa | licenziata a quattro giorni dall’assunzione

Una volta li chiamavano metodi di correzioni, ma nel corso del tempo certe severità di maestre e maestri hanno cominciato a essere puniti dalla legge, in alcuni casi anche con l’arresto. Non si tratta del caso che arriva da Napoli, probabilmente perché l’allarme è scattato immediatamente. Una maestra è stata licenziata per aver legato, a una sedia con una sciarpa, una bimba che non voleva star ferma e forse stava facendo dei capricci perché non voleva mangiare. L’educatrice di una scuola d’infanzia paritaria del quartiere Pianura di Napoli ha legato la piccola alla sedia. Non si sa per quanto tempo la bimba sia rimasta così, per fortuna non ha riportato alcuna ferita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

