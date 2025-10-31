Maestra d’asilo lega una bimba alla sedia con una sciarpa licenziata | era stata assunta solo 4 giorni prima
Sua figlia era stata presa da un’educatrice durante l’ora di pranzo, quando si trovava nella mensa dell’asilo, e legata alla sedia: stamattina una donna del quartiere di Pianura, a Napoli, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Gli uomini dell’Arme si sono così presentati presso la scuola d’infanzia paritaria, ricevendo però tutte le rassicurazioni del caso dalla dirigente scolastica. All’educatrice, che era stata assunta solo 4 giorni prima, è già stato comunicato il licenziamento. Cosa è successo. La segnalazione ai carabinieri è arrivata solo oggi, quando la donna è venuta a conoscenza del fatto avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online
