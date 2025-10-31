Maestra d’asilo lega una bimba alla sedia con una sciarpa licenziata | era stata assunta solo 4 giorni prima

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sua figlia era stata presa da un’educatrice durante l’ora di pranzo, quando si trovava nella mensa dell’asilo, e legata alla sedia: stamattina una donna del quartiere di Pianura, a Napoli, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Gli uomini dell’Arme si sono così presentati presso la scuola d’infanzia paritaria, ricevendo però tutte le rassicurazioni del caso dalla dirigente scolastica. All’educatrice, che era stata assunta solo 4 giorni prima, è già stato comunicato il licenziamento. Cosa è successo. La segnalazione ai carabinieri è arrivata solo oggi, quando la donna è venuta a conoscenza del fatto avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

maestra d8217asilo lega bimbaMaestra d’asilo lega una bimba alla sedia con una sciarpa, licenziata: era stata assunta solo 4 giorni prima - Quando i militari sono entrati nell’istituto, la dirigente aveva già preso provvedimenti ... Riporta open.online

maestra d8217asilo lega bimbaChoc all’asilo a Pianura, bimba legata alla sedia dalla maestra - Ieri mattina i carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in una ... Come scrive internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Maestra D8217asilo Lega Bimba