Madonna | il nuovo album ricco di sorprese celebra i 30 anni di Bedtime Stories

Life&People.it A trent’anni dall’uscita del suo album più enigmatico e seducente dal titolo “ Bedtime Stories ”, Madonna festeggia l’anniversario con la pubblicazione di un nuovo EP. L’icona del pop mondiale sceglie di celebrare il trentesimo anno dall’uscita del disco con un progetto intimo e sofisticato. Si tratta di una raccolta di demo, rarità e versioni alternative che illuminano di una nuova luce un periodo cruciale della sua carriera. Il disco è uscito il 28 novembre in edizione limitata su vinile e in formato digitale, e contiene collaborazioni, produzioni e rielaborazioni di alto livello. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it