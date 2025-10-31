Madonna | il nuovo album ricco di sorprese celebra i 30 anni di Bedtime Stories
A trent'anni dall'uscita del suo album più enigmatico e seducente dal titolo " Bedtime Stories ", Madonna festeggia l'anniversario con la pubblicazione di un nuovo EP. L'icona del pop mondiale sceglie di celebrare il trentesimo anno dall'uscita del disco con un progetto intimo e sofisticato. Si tratta di una raccolta di demo, rarità e versioni alternative che illuminano di una nuova luce un periodo cruciale della sua carriera. Il disco è uscito il 28 novembre in edizione limitata su vinile e in formato digitale, e contiene collaborazioni, produzioni e rielaborazioni di alto livello.
