Maddaloni irregolarità sulla sicurezza sul lavoro | imprenditore denunciato

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Maddaloni, nella mattinata odierna, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, al termine di mirati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un imprenditore 27enne del luogo, ritenuto responsabile di violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, nel corso di un controllo ispettivo effettuato presso un esercizio di ristorazione del centro cittadino, è emersa la non conformità del contenuto della cassetta di primo soccorso rispetto a quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi aziendale, in violazione delle vigenti normative in materia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maddaloni, irregolarità sulla sicurezza sul lavoro: imprenditore denunciato

