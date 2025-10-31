Macron spiazzato dalla studentessa | Posso avere uno stage da voi? La risposta del presidente francese – Il video
A margine del Forum sulla pace in corso a Parigi, una giovane ha bloccato il presidente francese Emmanuel Macron per chiedergli di poter fare un tirocinio nel suo staff. La ragazza, che avrebbe già con esperienza alla Camera di Commercio francese in Marocco, ha consegnato il proprio CV al presidente che ha apprezzato la sua organizzazione e le ha chiesto per quale durata vorrebbe fare lo stage. Non è noto se dagli uffici dell’Eliseo sia poi arrivata un’offerta di lavoro ufficiale per la studentessa. L’insolita richiesta fatta al presidente. «Signor Macron, buongiorno», si presenta la giovane. «Sono una studentessa di Sciences Po e ho già lavorato per lei alla Camera di Commercio francese in Marocco quando è venuto lo scorso ottobre». 🔗 Leggi su Open.online
