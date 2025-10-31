maceratese ciabuschi si allontana due pullman di tifosi a termoli

Niente da fare per l’attaccante Jonathan Ciabuschi, l’ultimo tentativo non ha dato i frutti sperati ma nella Maceratese si continua a lavorare e a setacciare il mercato per colmare quella lacuna. L’attaccante ex Atletico Ascoli è nel mirino dell’Heraclea e adesso il sito Notiziaziocalcio.com aggiunge all’elenco anche che il Grosseto sia fortemente interessato al giocatore. Ma c’è anche da pensare alla trasferta di domenica a Termoli dove i biancorossi sono chiamati a una prova d’orgoglio dopo la netta sconfitta nel derby con l’Ancona. È un momento difficile per la squadra di Possanzini, reduce dalle sconfitte con Notaresco e Ancona, ma a Termoli la formazione potrà contare sul sostegno dei tifosi che al momento hanno organizzato due pullman. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

