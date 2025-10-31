Macchina rubata alle porte del centro l' appello dei proprietari | Non pensavamo succedesse lungo una strada molto frequentata

Chietitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appello disperato a chi dovesse aver notato qualcosa di sospetto, ma anche un modo per mettere in guardia gli abitanti di Chieti sui furti d'auto. Per questo, i proprietari di una macchina portata via durante la settimana alle porte del centro hanno raccontato quanto aaccaduto in via Gerolamo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

