Macchina rubata alle porte del centro l' appello dei proprietari | Non pensavamo succedesse lungo una strada molto frequentata
Un appello disperato a chi dovesse aver notato qualcosa di sospetto, ma anche un modo per mettere in guardia gli abitanti di Chieti sui furti d'auto. Per questo, i proprietari di una macchina portata via durante la settimana alle porte del centro hanno raccontato quanto aaccaduto in via Gerolamo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Catania, in giro per la città a bordo di un’auto rubata: due arresti da parte della Polizia. In macchina recuperata altra refurtiva #Sicilia242 #Sicilia24 - facebook.com Vai su Facebook
Spacca finestrino e prova a rubare un'auto nel parcheggio del centro commerciale - Lo scorso pomeriggio, in via Alberto Lionello, un romano di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo aver rotto il deflettore lato ... Da romatoday.it
Rapina e poi folle fuga in centro con l’auto rubata - Sostiene di essere un invalido civile, ma è riuscito a rubare un’auto a un’impiegata 61enne dell’Ispettorato del lavoro, provare a investirla con la sua stessa auto, tentare di travolgere anche un ... Scrive ilgiorno.it
Auto rubata con esplosivo ritrovata in pieno centro: artificieri in azione - Mattinata di paura a Statte: in via Triglie, a pochi passi dall’ex sede comunale, è stata rinvenuta un’auto rubata al cui interno erano nascosti materiali esplosivi. Secondo quotidianodipuglia.it