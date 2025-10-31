Ma perché gli ex fidanzati di Belen Rodriguez non l’hanno denunciata?

Quante volte a una donna vittima di violenza (di qualsiasi tipo) viene chiesto perché non abbia denunciato? Quante volte, tale domanda – che è scorretta, fuorviante, giudicante – diventa il punto centrale della questione, fino ad attribuire alla vittima stessa la corresponsabilità dell’abuso che ha subito? A volte, la denuncia mancata o tardiva diventa persino un modo per delegittimare la vittima: se non ha denunciato, è perché quello che ha subito non si è mai verificato, non è stato così grave o, addirittura, forse le è persino piaciuto. Perché gli ex di Belen Rodriguez non hanno denunciato la violenza che hanno subito?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma perché gli ex fidanzati di Belen Rodriguez non l’hanno denunciata?

Contenuti che potrebbero interessarti

Ultimo tentativo di appello di coppia per loro: con il cuore a pezzi purtroppo saremo costrette a separarli perché in un anno non hanno avuto uno straccio di richiesta di coppia ... Eppure sono giovani, belli e buonissimi PENELOPE E ANUBI: ANIME AFFINI, FR - facebook.com Vai su Facebook

Ma perché gli ex fidanzati di Belen Rodriguez non l’hanno denunciata? - Le parole di Belen Rodriguez a Belve aprono a una riflessione sul patriarcato e su quanto sia pericoloso anche per gli uomini. Da donnapop.it

“Ho menato tutti i miei fidanzati”, Belen Rodriguez condannata dal web per confessioni choc/ È polemica! - Belen spiazza a Belve dichiarando di essere manesca: "I miei fidanzati li ho menati tutti". Lo riporta ilsussidiario.net

Belen Rodriguez a Belve: “Sono aggressiva e manesca, i miei fidanzati li ho menati tutti”. Poi svela l’ex più importante (e non è Stefano De Martino!) - Belen Rodriguez a Belve: “Sono aggressiva e manesca, i miei fidanzati li ho menati tutti”. Come scrive isaechia.it