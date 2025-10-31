Lutto tra i tifosi della Lucchese è morta Maida Giorgetti
Lucca, 31 ottobre 2025 – Si è spenta ieri sera all’ospedale San Luca, giovedì 30 ottobre dopo una breve malattia all’età di settantotto anni Maida Giorgetti, moglie di Beppe Lorenzini, storico tifoso della Lucchese prematuramente scomparso nel marzo 2024. Maida avrebbe compito gli anni il 13 novembre, ma un destino beffardo la strappata alla vita, quella vita che negli ultimi anni l’aveva privata dell’amore più grande della sua vita suo marito Beppe. Era facile trovarla dietro il bancone dell’edicola Lorenzini, in via Fillungo, gestita assieme a Beppe ed alla sorella di lui Anna Rita. Una figura storica per Lucca Maida Giorgetti, non solo per la sua dedizione al lavoro, ma anche per la sua grande passione per la Lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
