Lutto per Lady Gaga è morta la nonna Angelina
Lutto per Lady Gaga: Angelina Calderone Germanotta, madre del padre della popstar, è morta il 12 ottobre, a pochi giorni dal suo 95° compleanno. A riportarlo è il sito Tmz che aggiunge che il funerale della donna si è tenuto il 17 ottobre a Pompton Plains, nel New Jersey.Angelina era la matriarca. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Lutto per la calzetteria italiana: è morto Nerino Grassi, fu il fondatore della Golden Lady - facebook.com Vai su Facebook
Lady Gaga, morta la nonna Angelina - Stando a quanto si apprende dai tabloid americani, la nonna della celebre pop star sarebbe morta pochi giorni fa. Segnala novella2000.it