Lutto per Lady Gaga è morta la nonna Angelina

Lutto per Lady Gaga: Angelina Calderone Germanotta, madre del padre della popstar, è morta il 12 ottobre, a pochi giorni dal suo 95° compleanno. A riportarlo è il sito Tmz che aggiunge che il funerale della donna si è tenuto il 17 ottobre a Pompton Plains, nel New Jersey.Angelina era la matriarca. 🔗 Leggi su Today.it