Lutto per Lady Gaga | è morta la nonna Angelina Calderone Germanotta
Lutto per Lady Gaga. È morta Angelina Calderone Germanotta, nonna paterna della popstar americana. La donna si è spenta il 12 ottobre, a pochi giorni dal suo 95° compleanno. A riportare la notizia è il sito TMZ, che riferisce anche che i funerali si sono svolti il 17 ottobre a Pompton Plains, nel New Jersey. Angelina era considerata la matriarca della famiglia Germanotta, una figura centrale nella vita di Lady Gaga, tanto che la cantante porta anche il suo nome completo: Stefani Joanne Angelina Germanotta. Il legame con le sue origini italiane, e in particolare con le sue nonne, è sempre stato motivo di orgoglio per l’artista, che non ha mai nascosto l’importanza della famiglia nella sua vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
