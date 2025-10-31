Lutto Andrea Delogu la decisione di Milly Carlucci | cosa succederà sabato

Dolore immenso per Andrea Delogu, concorrente e conduttrice di Ballando con le stelle: il fratello Evan, 18 anni, è morto mentre lei stava andando alle prove. La notizia l’ha costretta a interrompere ogni impegno, lasciando i set e i palchi per raggiungere la famiglia e stringersi ai suoi cari in queste ore difficilissime. Intercettata da Repubblica durante il viaggio verso Bellaria per i funerali, la conduttrice ha sussurrato solo: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”. Al suo fianco l’amica di sempre Ema Stockholma, presenza discreta e costante in uno dei passaggi più duri della sua vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

