Lutto a Valmadrera | addio a Maria Postina amica di tutti
Lutto a Valmadrera. È venuta a mancare, dopo una lunga malattia, Maria Beretta in Bianchini, 86 anni. Nella comunità valmadrerese la donna era chiamata "Maria Postina", per l'attività svolta per tantissimi anni e per il nome con cui era conosciuta da tutti.
LUTTO - La grande famiglia della Polisportiva Valmadrera piange Massimo Dell’Oro https://lecconotizie.com/cronaca/valmadrera-cronaca/la-grande-famiglia-della-polisportiva-valmadrera-piange-massimo-delloro/ - facebook.com Vai su Facebook
