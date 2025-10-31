Lutto a Valmadrera | addio a Maria Postina amica di tutti

Lutto a Valmadrera. È venuta a mancare, dopo una lunga malattia, Maria Beretta in Bianchini, 86 anni. Nella comunità valmadrerese la donna era chiamata “Maria Postina”, per l’attività svolta per tantissimi anni e per il nome con cui era conosciuta da tutti.Mentre svolgeva la sua attività. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

lutto valmadrera addio mariaLutto a Valmadrera: addio a "Maria Postina", amica di tutti - Era nota per la disponibilità nell'aiutare le persone mentre consegnava la corrispondenza. Come scrive leccotoday.it

