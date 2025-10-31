L’Uragano Melissa ha devastato i Caraibi ora punta le Bermuda

Metropolitanmagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uragano Melissa è atteso alle Bermuda dopo un “viaggio” di diversi giorni attraverso i Caraibi. “Le condizioni alle Bermuda peggioreranno rapidamente” nelle prossime ore, indica nell’ultimo bollettino il Centro nazionale americano per gli uragani. L’uragano Melissa ha colpito ieri le Bahamas con venti devastanti e piogge torrenziali, dopo aver provocato la morte di almeno 34 persone in Giamaica, Cuba e Haiti. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare mentre l’uragano, che all’inizio era una tempesta di categoria 5 e ora si è indebolito fino a raggiungere la categoria 2, si sposta attraverso le Bahamas e si prevede che passerà vicino alle Bermuda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

l8217uragano melissa ha devastato i caraibi ora punta le bermuda

© Metropolitanmagazine.it - L’Uragano Melissa ha devastato i Caraibi, ora punta le Bermuda

Leggi anche questi approfondimenti

l8217uragano melissa ha devastatoUragano Melissa, sale a 50 il bilancio dei morti: 19 in Giamaica. Evacuate oltre 735mila persone a Cuba - Si aggrava il bilancio delle vittime dell'uragano Melissa, con quasi 50 morti nei Caraibi di cui 19 in Giamaica. Secondo msn.com

l8217uragano melissa ha devastatoUragano Melissa, nei video dei droni le immagini prima e dopo il passaggio della tempesta - Non è ancora ufficialmente iniziata la conta dei danni causati dall’uragano Melissa. Scrive msn.com

l8217uragano melissa ha devastatoL'uragano Melissa porta venti e piogge devastanti alle Bahamas, 34 morti ai Caraibi - In Giamaica sono stati confermati otto decessi, mentre nella Repubblica Dominicana è stato segnalato un ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217uragano Melissa Ha Devastato