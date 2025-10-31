L’Uragano Melissa ha devastato i Caraibi ora punta le Bermuda

L’uragano Melissa è atteso alle Bermuda dopo un “viaggio” di diversi giorni attraverso i Caraibi. “Le condizioni alle Bermuda peggioreranno rapidamente” nelle prossime ore, indica nell’ultimo bollettino il Centro nazionale americano per gli uragani. L’uragano Melissa ha colpito ieri le Bahamas con venti devastanti e piogge torrenziali, dopo aver provocato la morte di almeno 34 persone in Giamaica, Cuba e Haiti. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare mentre l’uragano, che all’inizio era una tempesta di categoria 5 e ora si è indebolito fino a raggiungere la categoria 2, si sposta attraverso le Bahamas e si prevede che passerà vicino alle Bermuda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

