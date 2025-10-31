L’Uragano Melissa ha devastato i Caraibi ora punta le Bermuda
L’uragano Melissa è atteso alle Bermuda dopo un “viaggio” di diversi giorni attraverso i Caraibi. “Le condizioni alle Bermuda peggioreranno rapidamente” nelle prossime ore, indica nell’ultimo bollettino il Centro nazionale americano per gli uragani. L’uragano Melissa ha colpito ieri le Bahamas con venti devastanti e piogge torrenziali, dopo aver provocato la morte di almeno 34 persone in Giamaica, Cuba e Haiti. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare mentre l’uragano, che all’inizio era una tempesta di categoria 5 e ora si è indebolito fino a raggiungere la categoria 2, si sposta attraverso le Bahamas e si prevede che passerà vicino alle Bermuda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’#uragano #Melissa verso le Bermuda con venti a 165km/h: scatta l’allerta - facebook.com Vai su Facebook
Uragano Melissa, sale a 50 il bilancio dei morti: 19 in Giamaica. Evacuate oltre 735mila persone a Cuba - Si aggrava il bilancio delle vittime dell'uragano Melissa, con quasi 50 morti nei Caraibi di cui 19 in Giamaica. Secondo msn.com
Uragano Melissa, nei video dei droni le immagini prima e dopo il passaggio della tempesta - Non è ancora ufficialmente iniziata la conta dei danni causati dall’uragano Melissa. Scrive msn.com
L'uragano Melissa porta venti e piogge devastanti alle Bahamas, 34 morti ai Caraibi - In Giamaica sono stati confermati otto decessi, mentre nella Repubblica Dominicana è stato segnalato un ... Secondo msn.com