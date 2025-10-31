L' uragano Melissa devasta i Caraibi | dalla Giamaica l' appello dell' ex prete di Muggia

“Se qualcuno vuole c'è la possibilità di aiutare economicamente. Ho parlato con il mio vecchio parroco di Muggia, mi ha detto che possiamo collaborare. Lui raccoglierà i soldi e poi li manderà qui, faremo buon uso di questi aiuti”. L'appello, diffuso attraverso i social, è stato lanciato da don. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

