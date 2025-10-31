L' uragano Melissa devasta i Caraibi | dalla Giamaica l' appello dell' ex prete di Muggia

Triesteprima.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se qualcuno vuole c'è la possibilità di aiutare economicamente. Ho parlato con il mio vecchio parroco di Muggia, mi ha detto che possiamo collaborare. Lui raccoglierà i soldi e poi li manderà qui, faremo buon uso di questi aiuti”. L'appello, diffuso attraverso i social, è stato lanciato da don. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

uragano melissa devasta caraibiUragano Melissa: la devastazione nei Caraibi e il bilancio tragico di 34 vittime - L'uragano Melissa ha devastato i Caraibi, provocando ingenti danni materiali e un alto numero di vittime. Scrive notizie.it

uragano melissa devasta caraibiUragano Melissa ai Caraibi: colpite Haiti e Bahamas - L’uragano Melissa ha travolto i Caraibi dopo aver colpito Cuba, isolando centinaia di comunità e causando almeno 25 morti ad Haiti. Riporta tg24.sky.it

uragano melissa devasta caraibiLe persone morte per l’uragano Melissa nei Caraibi sono salite a 49 - 30 ad Haiti e 19 in Giamaica: i soccorsi sono ancora all'inizio, mentre la tempesta si sta spostando verso l'oceano Atlantico ... Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Uragano Melissa Devasta Caraibi