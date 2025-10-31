L’uragano Melissa causa 50 morti nei Caraibi

Il 31 ottobre sono arrivati??aiuti internazionali nei Caraibi, devastati dall’uragano Melissa, che ha causato cinquanta morti ad Haiti e in Giamaica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

