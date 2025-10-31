L’uragano Melissa causa 50 morti nei Caraibi
Il 31 ottobre sono arrivati??aiuti internazionali nei Caraibi, devastati dall’uragano Melissa, che ha causato cinquanta morti ad Haiti e in Giamaica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si aggrava il bilancio delle vittime dell'uragano Melissa - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Melissa Hoskins? Causa della morte della ciclista moglie di Rohan Dennis - La due volte olimpionica ed ex campionessa del mondo di ciclismo Melissa Hoskins è morta dopo essere stata investita da un'auto nell'entroterra di Adelaide, in Australia. Secondo tag24.it