L' uragano della vita
L’uragano Melissa, formatosi sulle acque dei Caraibi e poi intensificatosi fino a diventare un ciclone di categoria 5, è un esempio maestoso di struttura dissipativa: un sistema che nasce spontaneamente quando un flusso di energia attraversa la materia, mantenendola lontana dall’equilibrio termodinamico. In questo è una manifestazione ordinaria di un principio universale: quando l’energia disponibile supera una soglia critica, la materia tende a organizzarsi in forme che ne permettono la dissipazione più efficiente. È così che si formano le celle convettive in un fluido riscaldato, i vortici di un uragano, e, molto probabilmente, le prime strutture chimiche che hanno dato origine alla vita sulla Terra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
