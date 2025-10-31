L’uomo ragno arriva al Sant’Anna La terapia del sorriso di Mattia
L’ ospedale di Cona, ieri, ha ricevuto una visita davvero speciale: quella di Mattia Villardita, conosciuto in tutta Italia come lo “ Spider-Man in corsia ”. Su invito dell’ Associazione di Promozione Sociale Ferrara Cambia, il giovane ligure ha vestito i panni del celebre supereroe per portare sorriso e leggerezza ai bambini ricoverati nei reparti Pediatrici. Dietro la maschera dell’Uomo Ragno si nasconde una storia di forza e rinascita. Dopo un’infanzia segnata da ricoveri ospedalieri, Mattia ha deciso di trasformare il proprio dolore in missione: tornare negli ospedali d’Italia, da adulto, per regalare ai piccoli pazienti quella gioia e quella magia che lui stesso avrebbe voluto vivere da bambino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
