L’uomo in fuga all’estero dopo il delitto di Meredith | le rivelazioni dell’ex pm 18 anni dopo
Perugia, 31 ottobre 2025 – A 18 anni dall'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini torna a parlare di quel delitto in un'intervista alla Stampa. "Una fonte che ritengo affidabile mi ha fatto il nome di un individuo, mai preso in considerazione prima d'ora. Una persona che potrebbe essere implicata nell'omicidio e che scappò all'estero pochi giorni dopo il delitto", ha detto, spiegando di avere già segnalato la cosa alla Procura. Che però - secondo quanto risulta all'Ansa - non ha aperto e non aprirà alcun nuovo fascicolo riguardante l'omicidio Kercher. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Paramount Pictures. . Edizione straordinaria: ecco le immagini dell'uomo in fuga che ha infranto le regole del game show da un miliardo di dollari. È pericoloso e pronto a tutto! #TheRunningMan con Glen Powell vi aspetta dal 13 novembre solo al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
Thailandia, fuga della leonessa Mahesi: feriti un uomo e un bambino. L’animale, tenuto in casa da un influencer, ora è al sicuro in uno zoo dopo il sequestro. Il proprietario rischia sanzioni. #Thailandia #animali #cronaca - X Vai su X