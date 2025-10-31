L’uomo in fuga all’estero dopo il delitto di Meredith | le rivelazioni dell’ex pm 18 anni dopo

Perugia, 31 ottobre 2025 – A 18 anni dall'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini torna a parlare di quel delitto in un'intervista alla Stampa. "Una fonte che ritengo affidabile mi ha fatto il nome di un individuo, mai preso in considerazione prima d'ora. Una persona che potrebbe essere implicata nell'omicidio e che scappò all'estero pochi giorni dopo il delitto", ha detto, spiegando di avere già segnalato la cosa alla Procura. Che però - secondo quanto risulta all'Ansa - non ha aperto e non aprirà alcun nuovo fascicolo riguardante l'omicidio Kercher. 🔗 Leggi su Lanazione.it

