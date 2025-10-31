L’Uomo del 2025 | come MondoUomoit sta riscrivendo il futuro delle riviste maschili

Un settore in trasformazione, ne parliamo oggi, a 3 anni dal nostro primo articolo pubblicato online. Il mercato delle riviste maschili in Italia nel 2025 vale ancora circa 150 milioni di euro annui, ma il modo in cui gli uomini si informano e si ispirano è cambiato radicalmente. L’editoria tradizionale ha perso la centralità che aveva un tempo: le edicole chiudono, i formati cartacei si riducono e la fruizione dei contenuti avviene ormai quasi esclusivamente online. Nel frattempo, è emersa una nuova generazione di magazine digitali capaci di parlare a un uomo contemporaneo, evoluto e consapevole. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

L'Uomo del 2025: come MondoUomo.it sta riscrivendo il futuro delle riviste maschili.